Грузчик аэропорта Шереметьево украл из багажа двух пассажиров около 21 млн рублей. По информации «Известий», деньги были украдены у пассажиров рейса Москва – Бишкек.

Грузчик залез в чемоданы двоих пассажиров, в одном из которых он обнаружил 10 млн рублей, а в другом — порядка 11 млн рублей.

Средства мужчина присвоил себе. В данный момент он задержан, возбуждено уголовное дело.

13 июля в Москве задержали стюардессу по подозрению в ограблении прилетевшего из Турции пассажира. Потерпеший рассказал, что по прилете из Турции на борту самолета оставил портмоне с крупной суммой. Спустя два часа в комнате забытых вещей аэропорта Шереметьево ему выдали имущество, однако в кошельке из $8,7 тыс. осталось только $2,3 тыс.

Похищенные доллары были обнаружены и изъяты по месту жительства 35-летней стюардессы.