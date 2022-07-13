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В Москве задержали стюардессу по подозрению в ограблении пассажира

Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево
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Фото: Управление на транспорте МВД России по центральному федеральному округу/цфоут.мвд.рф
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В Москве задержали стюардессу по подозрению в ограблении прилетевшего из Турции пассажира. Об этом сообщили в среду, 13 июля, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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«В линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево с сообщением о краже $6,4 тыс. обратился мужчина. Он рассказал, что по прилете из Турции на борту самолета оставил портмоне с личными документами и крупной суммой. Спустя два часа в комнате забытых вещей аэропорта ему выдали имущество, однако в кошельке из $8,7 тыс. осталось только $2,3 тыс.», — говорится в сообщении.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую на одной из улиц в Москве. Ею оказалась 35-летняя бортпроводница самолета, которым из Антальи в Шереметьево прилетел заявитель. Она нашла оставленный на борту кошелек и забрала из него часть валюты, после чего отнесла в комнату забытых вещей.

Похищенные доллары были обнаружены и изъяты по месту жительства стюардессы. Женщина созналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас она под подпиской о невыезде.

Ранее в июле сообщалось, что полиция Турции начала розыск туристки из России, подозреваемой в краже нескольких предметов одежды в одном из магазинов Антальи. Владелец магазина обнаружил пропажу, когда вечером проверял ассортимент торговой точки. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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