В Анталье ищут подозреваемую в магазинной краже российскую туристку

Полиция Турции начала розыск, предположительно, туристки из России, подозреваемой в краже нескольких предметов одежды в одном из магазинов Антальи. Об этом 9 июля сообщил телеканал Haberturk.

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов», — говорится в комментарии к сюжету.

Владелец магазина обнаружил пропажу, когда вечером 7 июля проверял ассортимент торговой точки.

«Изучены кадры с камер видеонаблюдения. Полиция начала поиски туристки», — говорится в сообщении телеканала.

В 2019 году полицейские в Минске задержали пятерых россиян по подозрению в краже денег из торгового центра. Пять жителей Саратовской и Нижегородской областей прибыли в столицу Белоруссии как туристы и захотели получить «легкие деньги».