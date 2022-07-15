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Доля продаж новых машин с автоматом в России достигла рекорда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На долю автомобилей, оснащенных автоматическими коробками переключения передач (АКПП) в России за шесть месяцев 2022 года пришлось 68% рынка. За это время было реализовано 240 165 новых легковых автомобилей, сообщили 15 июля аналитики агентства «Автостат».

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Специалисты расценили такой показатель как рекордный. По итогам 2021 года на долю авто с автоматом приходилось 66,5% российского рынка.

Если рассматривать полугодовые итоги продажи машин с автоматической трансмиссией по месяцам, то наибольшая доля была зафиксирована в феврале 2022 года — 69,2%. С тех пор она стала постепенно снижаться, в июне текущего года показав результат в 66,3%.

Эксперты считают, что доля новых автомобилей с АКПП во второй половине 2022 года будет снижаться, поскольку поставки машин европейских, японских и американских марок на наш рынок приостановлены. Именно авто иностранного производства предлагались с АКПП на российском рынке.

Напомним, что автомобили Lada выпускают только с механической коробкой передач, а у собираемых в России «корейцев» пока продолжаются проблемы с производством.

Аналитики «Автостата» резюмировали, что пока на рынке машины с АКПП предлагают только китайские производители, но их продажи вряд ли повлияют на общую картину.

12 июля «Известия» сообщили, что в России повысились цены на некоторые комплектации кроссоверов Chery. Компания сохранила базовый ценник, но скорректировала спецпредложения по ним. Одна модель марки стала доступнее, а другая подорожала.

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