В России изменились цены на некоторые комплектации Chery

Цены на некоторые комплектации кроссоверов Chery повысились в России. Компания сохранила базовый ценник, но скорректировала спецпредложения по ним. Одна модель марки стала доступнее, а другая подорожала, сообщили «Китайские автомобили».

Автомобильное издание подсчитало, что флагманский кроссовер марки, Chery Tiggo 8 Pro стал даже дешевле в трех переднеприводных комплектациях из четырех.

В июне 2022 года компания предлагала купить любую версию кроссовера с приводом 4×2 с прямой скидкой в 290 тысяч рублей. Общая выгода достигала 420 тысяч рублей. В июле 2022 года при покупке переднеприводных комплектаций Speedline, Dreemline и Ultimate с мотором 1.6 скидка составляет 350 тысяч рублей, а самая максимальная выгода составила 560 тысяч рублей.

Высокий спрос на модель Chery Tiggo 4, который был зафиксирован в мае-июне текущего года, позволил компании увеличить цену на машину. И прямая скидка, и общая выгода стали меньше на 100 тысяч рублей. Фактически, модель стала дороже на 5-6% относительно июня 2022 года, отметили специалисты издания.

4 июля «Известия» сообщали, что китайские марки вышли на второе место по продажам в России. Им не хватило лишь 19 автомобилей, чтобы опередить российские модели по продажам в РФ за неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года. Тогда россияне купили 2226 новых легковых автомобилей китайских брендов.