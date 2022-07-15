Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»

Высокий коммерческий суд Коломбо в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота» с требованием о возмещении издержек. Об этом 15 июля сообщил местный новостной портал Adaderana.

По его информации, вердикт был вынесен судьей Сумитом Перерой при рассмотрении дела утром в пятницу.

Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета «Аэрофлота» отменили в связи с отсутсвием разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД РФ заявил протест послу островного государства.

По данным ланкийской компании Airport and Aviation Services Ltd, которая выступает вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил сугубо коммерческий характер спора между «Аэрофлотом» и ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.

6 июня действие приказа, запрещающего самолету «Аэрофлота» покидать страну, было приостановлено судом Шри-Ланки после того, как Высший коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генпрокурором. Вскоре после этого самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву с членами экипажа.