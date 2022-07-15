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Юрист рассказал о популярной схеме отъема жилья у россиян

Заслуженный юрист Соловьев предупредил о мошеннической схеме отъема квартир у россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России действует обманная схема отъема жилья у граждан через работу офисов микрозаймов под залог недвижимости. Об этом 15 июля предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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В настоящее время выдавать микрозаймы под залог недвижимости в России запрещено, однако недобросовестные заведения пытаются обходить этот запрет, сообщает агентство «Прайм».

Как отметил Соловьев, те, кто предоставляет подобные услуги, часто пытаются запутать своего потенциального клиента и путем махинаций с документами присвоить себе его квартиру. Для этого они стараются получить подпись заемщика на чистом листе бумаги или на листе с реквизитами сторон, чтобы впоследствии подшить его к другому документу.

Для того чтобы подобный трюк удался, работники офисов микрозаймов включают в текст договора явные ошибки. Вполне естественно, что клиент невольно начинает обращать на это внимание, после чего листы начинают множество раз заменять, и бдительность потенциальной жертвы обмана притупляется, пишет «Газета.Ru».

21 мая юрист Соловьев, рассказал о нескольких признаках, выдающих представляющегося полицейским телефонного самозванца. По его словам, в самом начале разговора мошенник называет свое полное имя, фамилию, отчество и даже может сказать из какого он подразделения. Далее лжесотрудник говорит, что звонок конфиденциальный, а человек стал объектом мошеннических действий и должен помочь полиции выявить «преступников».

11 мая в Центре финансовой экспертизы Роскачества предупредили, что процедура оформления займов и кредитов упростилась, что обеспечило новые возможности для мошенников. При оформлении заявки онлайн от граждан стали необходимы лишь паспортные данные и фотография или скан паспорта. Это означает, что достаточно лишь утечки паспортных данных со сканом паспорта, чтобы мошенники смогли взять кредит на чужое имя.

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