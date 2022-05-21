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Юрист Соловьев назвал способ распознать звонок лжеполицейского

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Москвичи смотрят на телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев в субботу, 21 мая, рассказал о нескольких признаках, выдающих представляющегося как полицейский телефонного самозванца.

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По его словам, в самом начале разговора мошенник называет свое полное имя, фамилию, отчество и даже может сказать из какого он подразделения. Далее лжесотрудник говорит, что звонок конфиденциальный, а человек стал объектом мошеннических действий и должен помочь полиции выявить «преступников».

«Столкнувшись с такой схемой обмана необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина. Необходимо четко запомнить, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях», — указал юрист в беседе с агентством «Прайм».

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Он также добавил, что правоохранительные органы используют письменные запросы, направляемые в соответствии с положениями Закона о полиции или Закона об оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, подчеркнул эксперт, сотрудники не могут сообщать гражданам информацию, составляющую служебную тайну или тайну следствия.

Также Соловьев порекомендовал уточнить у звонящего должность, звание, рабочий телефон, название и руководство подразделения, в котором он служит. И проверить данную информацию через официальные источники — по телефону 02, 102 или 112 или уточнив телефоны названного подразделения. Помимо этого, можно обратиться на горячие линии подразделений собственной безопасности ОВД.

В заключении юрист напомнил, что полиция не будет выяснять личную финансовую информацию ни при каких обстоятельствах, а также просить помощи по телефону в любых расследованиях.

Ранее, 18 мая, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал о новой схеме мошенничества с использованием фальшивых мобильных приложений российских банков. По его словам, установка подобного ПО грозит утерей платежной информации и материальными потерями. В лучшем случае злоумышленники просто украдут деньги со счета в банке.

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