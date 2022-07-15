Реклама
Прямой эфир
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Экономика
«Ашан» и «Метро» планируют развивать бизнес в России
Мир
Город Стаханов в ЛНР обстреляли из РСЗО HIMARS
Наука
Ученые разработали новый способ диагностики гипертонии на ранних стадиях
Общество
Дефицит врачей-генетиков в России составил около 40%
Армия
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям деревни Хайян в Сирии
Мир
Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья
Армия
ПГРК «Ярс» в Барнауле вышли на маршруты боевого патрулирования
Общество
В России предложат ввести ГОСТ для частных домов
Мир
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ

В Гондурасе убили сына экс-президента страны Лобо

В Гондурасе неизвестные расстреляли сына экс-президента страны Лобо
0
Фото: REUTERS/Fredy Rodriguez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо человек, в числе которых оказался сын экс-президента Порфирио Лобо, погибли во время вооруженного нападения в столице Гондураса Тегусигальпе. Об этом сообщил телеканал ABC News в четверг, 14 июля.

Ночное убийство: на Гаити застрелили президента
Глава государства погиб в собственной резиденции

Видеозаписи с камер наблюдения рядом с одним из ночных клубов в городе показали, как пять неизвестных преступников остановили машину, в которой находились молодые люди, и заставили их выйти. Затем парней выстроили у стены, после чего изображение обрывается.

Информации о мотивах произошедшего обнародовано не было.

Соболезнования в связи с гибелью сына Порфорио Лобо и его жене Росе Элене Бонилье выразила действующий президент Гондураса Сиомара Кастро.

«Выражаю свою солидарность с бывшим президентом Порфирио Лобо, Роситой и родными жестоко убитых молодых людей. Осуждаю эскадроны смерти, которые годами безнаказанно действуют в Гондурасе. Мы не успокоимся, пока не уничтожим их», — написала она в Twitter.

4 сентября 2019 года жену экс-президента Гондураса Порфирио Лобо Росу Элену Бонилью суд приговорил к 58 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

В сентябре 2017 года сына Порфирио Лобо Фабио приговорили в США к 24 годам тюрьмы за наркоторговлю.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022