В Гондурасе убили сына экс-президента страны Лобо
Четверо человек, в числе которых оказался сын экс-президента Порфирио Лобо, погибли во время вооруженного нападения в столице Гондураса Тегусигальпе. Об этом сообщил телеканал ABC News в четверг, 14 июля.
Видеозаписи с камер наблюдения рядом с одним из ночных клубов в городе показали, как пять неизвестных преступников остановили машину, в которой находились молодые люди, и заставили их выйти. Затем парней выстроили у стены, после чего изображение обрывается.
Информации о мотивах произошедшего обнародовано не было.
Соболезнования в связи с гибелью сына Порфорио Лобо и его жене Росе Элене Бонилье выразила действующий президент Гондураса Сиомара Кастро.
«Выражаю свою солидарность с бывшим президентом Порфирио Лобо, Роситой и родными жестоко убитых молодых людей. Осуждаю эскадроны смерти, которые годами безнаказанно действуют в Гондурасе. Мы не успокоимся, пока не уничтожим их», — написала она в Twitter.
4 сентября 2019 года жену экс-президента Гондураса Порфирио Лобо Росу Элену Бонилью суд приговорил к 58 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.
В сентябре 2017 года сына Порфирио Лобо Фабио приговорили в США к 24 годам тюрьмы за наркоторговлю.