Ученые разработали новый способ диагностики гипертонии на ранних стадиях

Сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ «МИСиС» и Копенгагенского университета разработали новый метод диагностики гипертонии. Он основан на анализе состояния красных кровяных телец и содержащегося в них гемоглобина. Этот способ позволяет выявлять гипертензию (состояние, при котором артериальное давление равно или превышает 140 мм рт. ст.) на самых ранних стадиях ее формирования. При сердечно-сосудистой патологии нарушается способность эритроцитов переносить кислород, что вызывает повышенное кровяное давление.

«Наши совместные исследования показали, что использование метода, основанного на эффекте Рамана (Раман-спектрометрия — оптический способ исследования излучения молекул. — Ред.), позволяет увидеть патологические изменения в клетках уже на ранних стадиях, тогда как другие методы еще не фиксируют патологию», — рассказал старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Сергей Новиков.

Чтобы выяснить, какие изменения молекул гемоглобина свойственны гипертоникам, исследователи изучили образцы крови крыс с нормальным и повышенным артериальным давлением. Затем эффективность метода подтвердили и в ходе исследований образцов крови пациентов с гипертонией, легочной гипертонией и ишемической болезнью сердца в Кардиологическом центре им. А.Л. Мясникова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Куцева «Известиям»:

«Гемоглобинный слой: развитие гипертонии определят по капле крови»