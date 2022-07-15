В России предложат ввести ГОСТ для частных домов

В России предлагают разработать и ввести ГОСТ проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков. Это следует из проекта резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга (есть у «Известий»). Документ направят в Правительство РФ.

Также в проекте есть предложение использовать инфраструктурные облигации на строительство таких комплексов девелоперами и другие меры поддержки. Инфраструктурными называются облигации, которые выпускают бизнес или госструктуры для строительства инфраструктурного объекта, например дороги или вокзала. Как правило, этот способ позволяет финансировать работы на льготных условиях.

Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, Минстрой совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает ГОСТ «Индустриальное малоэтажное строительство. Термины и определения». Документ должен закрепить понятия «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта» (домокомплект представляет собой набор строительных материалов, из которых, подобно конструктору, можно собрать дом согласно прилагающейся проектной документации). Также в ведомстве сообщили о разработке ГОСТа, где стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства. Ориентировочная дата утверждения стандартов — III квартал 2023 года, добавили там.

Росстандарт готов рассмотреть дополнительные предложения по разработке стандартов в сфере ИЖС, отметили в агентстве.

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«Типа такого: в России хотят ввести ГОСТ для частных домов»