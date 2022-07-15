Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям деревни Хайян в Сирии
Мир
Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья
Армия
ПГРК «Ярс» в Барнауле вышли на маршруты боевого патрулирования
Общество
В России предложат ввести ГОСТ для частных домов
Общество
Российские генетики потеряли доступ к международной базе данных редких заболеваний
Мир
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ
Экономика
Банки ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 9%
Общество
Путин подписал закон по содействию трудовой миграции
Мир
МИД РФ заявил о риске глобальной рецессии из-за санкций Запада
Мир
Трамп заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
Мир
Болсонару пообещал представить Зеленскому способ разрешения конфликта

В России предложат ввести ГОСТ для частных домов

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предлагают разработать и ввести ГОСТ проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков. Это следует из проекта резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга (есть у «Известий»). Документ направят в Правительство РФ.

Семимильными домами: в Госдуме нашли способ ускорить строительство жилья
Снизятся ли цены на квартиры благодаря новым правилам

Также в проекте есть предложение использовать инфраструктурные облигации на строительство таких комплексов девелоперами и другие меры поддержки. Инфраструктурными называются облигации, которые выпускают бизнес или госструктуры для строительства инфраструктурного объекта, например дороги или вокзала. Как правило, этот способ позволяет финансировать работы на льготных условиях.

Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, Минстрой совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает ГОСТ «Индустриальное малоэтажное строительство. Термины и определения». Документ должен закрепить понятия «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта» (домокомплект представляет собой набор строительных материалов, из которых, подобно конструктору, можно собрать дом согласно прилагающейся проектной документации). Также в ведомстве сообщили о разработке ГОСТа, где стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства. Ориентировочная дата утверждения стандартов — III квартал 2023 года, добавили там.

Росстандарт готов рассмотреть дополнительные предложения по разработке стандартов в сфере ИЖС, отметили в агентстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Типа такого: в России хотят ввести ГОСТ для частных домов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022