Реклама
Прямой эфир
Мир
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ
Экономика
Банки ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 9%
Общество
Путин подписал закон по содействию трудовой миграции
Мир
МИД РФ заявил о риске глобальной рецессии из-за санкций Запада
Мир
Трамп заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
Мир
Болсонару пообещал представить Зеленскому способ разрешения конфликта
Политика
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом
Армия
Сержант Штри защитил от боевиков стратегически важный мост
Мир
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
Мир
Минобороны РФ раскрыло план боевиков взорвать мост в Днепропетровской области
Мир
В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Отечественный аналог «Золгенсмы» может появиться через три года

Академик РАН: российский препарат от СМА может появиться в стране в 2025-2026 годах
0
Фото: depositphotos.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России уже в ближайшие годы может появиться аналог самого дорогого препарата в мире — «Золгенсмы» — это генозаместительный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Его разработала компания «Биокад», сейчас начинается этап клинических испытаний, так как на доклиническом этапе препарат показал себя хорошо, рассказал в интервью «Известиям» главный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра, академик РАН Сергей Куцев.

«Умное лекарство»: российские ученые разработали новый препарат против рака
Он будет уничтожать только пораженные клетки, не разрушая здоровые

«По моим расчетам, отечественный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии может появиться на рынке уже в 2025–2026 годах», — сказал он.

Стоимость одной дозы «Золгенсмы» составляет более $2 млн, но он вводится однократно. Препарат фармпроизводителя «Новартис» был зарегистрирован в России в декабре прошлого года, и 7 июля стало известно, что он официально поступил в оборот в РФ. Закупкой «Золгенсмы» занимается государственный внебюджетный фонд «Круг добра», созданный в 2021 году для помощи детям с тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Куцева «Известиям»:

«Полное замещение импортных лекарств от редких болезней невозможно»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022