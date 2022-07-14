Посольство РФ в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом

Российское посольство в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом, ее уничтожили взрывотехники. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в дипмиссии.

«В посольство пришла посылка с неясным содержимым, на вызов приехала полиция и пожарные. Команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв посылки. В настоящий момент полиция изучает ее содержимое», — сказал источник агентства.

По его словам, работа посольства продолжается в нормальном режиме.

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