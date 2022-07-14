В Республике Коми раскрыли угон трактора

Правоохранители в Республике Коми раскрыли дело об угоне трактора. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ИА «Комиинформ».

Как говорится в материале, в полицию с заявлением об угоне «Т-40» обратился житель Корткеросского района региона.

Правоохранители установили, что за день до угона мужчина распивал алкоголь со своим племянником. Через некоторое время потерпевший уснул, а его гость взял ключи и угнал трактор вместе с прицепом. Через некоторое время он увяз в луже и бросил транспортное средство.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

14 июня сообщалось, что житель Мирного (Республика Якутия) за рулем угнанного автомобиля протаранил пять машин. В момент ДТП водитель был пьян.