Драмы приглашают: нимфоманка, фрейдизм и мальчик не хуже Шаломе

Грядущий уикенд, как щедрый шведский стол, предлагает «блюда» на любой вкус. Среди самых ожидаемых зрительских премьер — визионерский детективный нуар самого неистового режиссера новой волны «нулевых» Игоря Волошина с харизматичной Лукерьей Ильяшенко. Поклонников шпионских боевиков порадует канонический американский экшен «Месть Банши» с неотразимым Антонио Бандерасом в роли проштрафившегося оперативника ЦРУ, а любителей хрупких подростковых драм — побывавший на Берлинале-2022 полнометражный дебют Юлии Трофимовой «Страна Саша», исследующий психологию сегодняшних четырнадцатилетних. Вишенкой на торте станет подарок синефилам — в повторном прокате выходит отреставрированная копия «Шербурских зонтиков» авангардиста Жака Деми с культовым саундтреком Мишеля Леграна и юной Катрин Денев.

«Одержимая»

Режиссер: Игорь Волошин. В ролях: Лукерья Ильяшенко, Анастасия Кувшинова, Олег Васильков, Георгий Кудренко, Игорь Волошин, Екатерина Семенова

18+

Балансирующий на грани артхауса и сериальной продукции по-хорошему разнузданный нуар с детективной фабулой и доброй порцией джалло восхищает фирменным для режиссера визионерством, вызывает недоумение слишком киношным финалом, напоминающим о «самом фрейдистском» триллере последнего десятилетия — незабвенном «Двуличном любовнике» Франсуа Озона, и утомляет откровенными склейками с противно слипшимися змеями на заставке, отбивающими примерно каждые 15 минут.

Последнее объясняется судьбой ленты — снимавшаяся для одной из стриминговых платформ, она была задумана как нарезка криминального жанра из 10–15-минутных серий, но позже ее решили обкатать в кино. В итоге фильм рассыпается на три линии: эстетский, наполненный порочной атмосферой эротический триллер, клаустрофобичная, с аллюзиями на Магритта, драма взросления с отчимом-педофилом и сериального ритма детектив про честных следователей и маньяков.

Группа полицейских вместе с брутальным судмедэкспертом Лизой (Лукерья Ильяшенко в кожаных брюках) расследует серию странных убийств — на берегу реки (привет сериалу «Коса») находят завернутые в фольгу красивые молодые тела, но не с зияющей кровавой раной, а с фотографией какого-то старого дворика с идиллическим домиком в стиле модерн. По странному стечению обстоятельств все жертвы — бывшие любовники и любовницы бисексуалки и нимфоманки — той самой Лизы, патологоанатома. Понятно, что грубоватая и добродушная нигилистка едва ли хотела кого-то убить, скорее пригреть и приласкать — насколько она это понимает. Зато неподалеку маячит унылая, сиротливая Анна, в очках и бесформенно мрачном коконе — униформе начитанной городской девушки без гендерных притязаний. Подозрение падает на фотографа-бэдээсэмщика, снимающего любительское порно с участием раздрызганных филологических дев с невозможными глазами и татуированных оторв с рабочих окраин. Бонусом — очередной перевод стихотворения Уильяма Блейка: Every night and every morn / Some to misery are born.

«Месть Банши»

Режиссер: Джон Кейес. В ролях: Антонио Бандерас, Джейми Кинг, Томми Флэнаган

16+

Только что мы видели Бандераса в роли самовлюбленного стареющего плейбоя в сатире на киноиндустрию Гастона Дюпра и Мариано Кона «Главная роль», как подоспела новая встреча. Теперь неотразимый испанец — типичный овердог, бородатый боевик по имени Калеб, скрывающийся от расправы своего бывшего работодателя — как водится, ЦРУ, считающего его шпионом, продавшимся, вы не догадаетесь, русским.

Бывший спецагент становится наставником главной героини — женщины непростой судьбы по имени Делайла (Джейми Кинг), которая работает наемной убийцей с позывным Банши. Так в ирландской мифологии называется нечто среднее между феей и лешим, в общем, женская хтонь, предвещающая смерть. Обычно они бродят среди деревьев, издают пронзительные вопли, в которых будто бы сливаются крики диких гусей, рыдания ребенка и волчий вой. Неудивительно, что этот образ нравится даме с такой профессией. Как и во всех канонических шпионских боевиках, героиней руководит драматическое, наследующее античному мифу и литературе чувство мести. Ее отца убил человек по имени Энтони Грин, теперь он собирается получить награду за голову Калеба.

«Меня всегда привлекали истории о наемных убийцах, ведь в их мире так много крайностей, интриг, противостояний. Меня привлекает мир, в котором они живут, — полный своих особенностей и традиций. Я очень горд, что в этой истории об элитных киллерах мы не забыли и об эмоциях, драме и, конечно же, юморе», — говорит режиссер Джон Кейес.

Роль злодея Грина досталась Томми Флэнагану. Его персонажем также движет воспетый богами гнев. Энтони охотится за Калебом, обвиняя его в смерти своего брата.

«Шербурские зонтики»

Режиссер: Жак Деми. В ролях: Катрин Денев, Нино Кастельнуово

16+

Ученик Годара и Трюффо, супруг не менее легендарной Аньес Варда, Жак Деми — авангардист от новой волны, прославившийся в 1961 году картиной «Лола». «Зонтики» — нетипичный для режиссера фильм, созданный для массовой аудитории по популярной формуле: история любви + трогательная музыка + понятный сценарий. Отмеченные «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля 1964 года и пять раз номинированные на «Оскар» «Шербурские зонтики» — первый мюзикл в истории кинематографа, где нет ни одного разговорного диалога — абсолютно все герои фильма поют, даже диалоги о ремонте двигателей и планах на вечер исполнены песенными партиями и полны жизни «здесь и сейчас». Впоследствии Деми назовут основателем поэтического реализма в кино, а «Зонтики» — «стихотворением в музыке и цвете». Идея создать кинооперу пришла к Жаку Деми после просмотра популярных американских телеопер Джанкарло Линотти. В них звучал оперный вокал, а по формату они напоминали спектакли. По примеру традиционной оперы Деми ввел в свою картину три акта: Отъезд, Разлука и Возвращение, в результате сделав «Шербурские зонтики» еще более похожими на спектакль.

Картина при внешней легкости на самом деле очень серьезна. Это не только история о взрослении и юношеских мечтах, разбивающихся о реальность под жизнерадостную музыку. Одновременно с этим фильм представляет собой комментарий режиссера о матерях-одиночках и войне в Алжире, а также первый мюзикл о пролетариате. Персонажи оказываются заложниками ситуации — волшебство рушится, когда Ги отправляется на службу. Находясь вдалеке от любимой, он тешит себя надеждой на счастливое будущее, а Женевьева вынуждена уступить матери, жаждущей выдать ее замуж.

«Шербурские зонтики» оказали огромное влияние на мировую модную индустрию. Катрин Денев после выхода фильма была признана настоящей законодательницей мод. Цветные кокетливые платья с мягкими уютными кофтами поверх, яркие плащи в цвет основного наряда, балетки, локоны и высокие прически с ободками — всё это стало символом романтичной девушки 60-х, визитной карточкой моды того времени. За костюмы в фильме отвечала Жаклин Моро. Именно она придумала для главной героини прическу, которую повторяли в парикмахерских всего мира, — высоко поднятый на затылке хвост, украшенный цветной лентой. Каждый костюм и его цвет в фильме несут определенную смысловую нагрузку: главная героиня Женевьева бежит на свидание с Ги в радостно-желтом плаще (цвет надежды), провожает любимого в невинном, искренне-белом, тоскует в платье нежно-голубой грусти, встречается вновь — в строгом коричневом манто.

«Страна Саша»

Режиссер: Юлия Трофимова. В ролях: Марк Эйдельштейн, Маша Мацель, Евгения Громова

16+

Успевший побывать на Берлинале полнометражный дебют Юлии Трофимовой — хрупкая подростковая мелодрама, продолжающая тему столкновения старых и новых порядков в их актуальном изводе. Схожую проблематику поднимала недавняя лента Александра Ханта «Межсезонье». Красивый мальчик Саша, а сыгравшего его актера Марка Эйдельштейна уже называют нашим Тимоти Шаломе, расписывает стены граффити, следит за архитектурой бровей и вынужденно живет с мамой (Евгения Громова), с которой у них нет никакого человеческого контакта: бытовые разговоры перемежаются мамиными формальными попытками заботы — она требует от Саши определиться с выбором вуза, в который он вообще не хочет поступать.

На приеме у психотерапевта Саша встречает родственную душу — вечно заплаканную девушку Женю (Мария Мацель). Она не разговаривала ни с кем, кроме членов семьи, до первого класса, когда волнуется, не может выдавить из себя ни слова, а если ей кто-то не нравится, представляет этого человека голым и ей становится легче. Смысловая и визуальная подложка конфликта — хаос, лишенный с точки зрения взрослых (здесь — антагонистов) какой-либо логики и цели.