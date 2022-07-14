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В Турции попал в ДТП автобус с туристами

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Фото: Global Look Press/Walter G. Allgöwer
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В результате ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции пострадал 41 человек, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в полиции. По данным «Известий», посольство РФ в Турции пока не располагает информацией о том, были ли в автобусе россияне.

По информации телеканала, в автобусе находился 41 пассажир, 39 из которых были иностранные туристы из ФРГ, Великобритании и Мексики. Уточняется, что экскурсионный автобус следовал из средиземноморской Антальи в Денизли, популярный бальнеологический курорт среди зарубежных туристов. Однако на одном из участков дороги у туристического автобуса лопнуло правое переднее колесо, в результате чего водитель потерял управление, а транспортное средство вылетело за ограду и перевернулось.

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Трое туристов были госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальным пассажирам автобуса медицинская помощь была оказана на месте.

Накануне в Орловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадали восемь пассажиров, среди которых был один несовершеннолетний.

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