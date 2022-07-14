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Viola станет преемником бренда Valio в России

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Бренд Viola станет преемником бренда Valio в России. Продукция с новым логотипом появится на прилавках магазинов уже этим летом. Об этом говорится в сообщении Valio в четверг, 14 июля.

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«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров», — отмечается в тексте.

В компании уточнили, что бренд Viola был выбран в качестве ключевого, поскольку он на протяжении многих лет остается одним из лидеров российского рынка в категории плавленых сыров, сообщает телеканал «360». Узнаваемость Viola в России превышает 87%.

Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком». Ранее концерн принадлежал финским собственникам. Обновление бренда вступит в силу с августа.

В компании добавили, что плавленый сыр сохранит привычное ярко-красное оформление, а для линейки свежей молочной продукции и творожных сыров был разработан новый логотип Viola в синем и белом цветах.

После начала российской спецоперации в Донбассе об уходе с рынка РФ уведомили застройщик YIT, S–Group (Sokos Hotels, супермаркеты Prisma), VR Group, Kemira, Atria (ООО «Сибилла Рус») и лесопромышленная компания Stora Enso, Fortum, Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig, Hesburger и другие производители.

4 мая группа «Велком» приобрела бизнес Valio в России на собственные средства, передает НСН. В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Подмосковье. Производство и продажа под финским брендом продолжаются. Сохранится локальный ассортимент.

О том, что Valio Group прорабатывает сценарии выхода с российского рынка, «Известиям» стало известно 13 апреля. Молочный концерн, а также финский производитель кофе Paulig заявляли об уходе с РФ еще 7 марта.

В «Велком» напомнили, что успешно работают на российском мясоперерабатывающем рынке уже 30 лет. Последние несколько лет компания собиралась диверсифицировать свой бизнес на рынке продуктов питания и рассматривала различные варианты, в том числе по приобретению действующих игроков.

12 апреля в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка. Предполагается, что переход управления от заграничных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Согласно проекту, зарубежные собственники сохранят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу. Как говорил «Известиям» председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, законодательный проект планируется рассмотреть в конце мая.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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