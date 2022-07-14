Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Обстрел автостанции в Донецке со стороны ВСУ велся из натовских гаубиц М777
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Авто
Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без прав
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Политика
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ РФ в других странах
Мир
Захарова отреагировала на слова Вучича об аде при отказе от условий РФ
Экономика
Банкам РФ разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
Мир
В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

Партнеры «М.Видео» начали продажи подержанных смартфонов

Партнеры «М.Видео» начали продажи подержанных смартфонов на маркетплейсе ретейлера
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«М.Видео», входящее в группу «М.Видео-Эльдорадо», начало продажи подержанных смартфонов на маркетплейсе ретейлера. Об сообщили в четверг, 14 июля, на сайте «М.Видео-Эльдорадо».

Винтик вне системы: в сервисных центрах сообщили о дефиците запчастей для iPhone
Как теперь ремонтируют «яблочные» смартфоны и сколько времени ждут клиенты

На данный момент покупателям доступны только модели iPhone в состоянии «как новые». Телефоны представлены в разнообразных цветах и с разным объемом памяти.

При этом отмечается, что цены на поддержанный и новый телефоны мало отличаются. Так, например, iPhone XR с 64 Гб памяти в сером цвете можно купить за 38 490 рублей, а новый гаджет этой же модификации, но в красном цвете — за 39 999 рублей.

Отметка «как новые» представителями компании объясняется тем, что состояние доступных девайсов максимально приближенно к новому.

При этом отмечается, что смартфоны Apple будут доступны только на сайте «М.Видео» — приобрести подобные гаджеты в магазинах сети невозможно. Уточняется, что планируется продавать также другие модели и марки подержанных устройств.

20 апреля эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования гаджета. Поэтому, он считает, что не стоит продавать старые смартфоны для сохранения безопасности личных данных.

Чебышев отметил, что не рекомендуется по этой же причине продавать и старые ноутбуки, а также жесткие диски, на которых хранилась ценная информация.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022