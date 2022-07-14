Партнеры «М.Видео» начали продажи подержанных смартфонов

«М.Видео», входящее в группу «М.Видео-Эльдорадо», начало продажи подержанных смартфонов на маркетплейсе ретейлера. Об сообщили в четверг, 14 июля, на сайте «М.Видео-Эльдорадо».

На данный момент покупателям доступны только модели iPhone в состоянии «как новые». Телефоны представлены в разнообразных цветах и с разным объемом памяти.

При этом отмечается, что цены на поддержанный и новый телефоны мало отличаются. Так, например, iPhone XR с 64 Гб памяти в сером цвете можно купить за 38 490 рублей, а новый гаджет этой же модификации, но в красном цвете — за 39 999 рублей.

Отметка «как новые» представителями компании объясняется тем, что состояние доступных девайсов максимально приближенно к новому.

При этом отмечается, что смартфоны Apple будут доступны только на сайте «М.Видео» — приобрести подобные гаджеты в магазинах сети невозможно. Уточняется, что планируется продавать также другие модели и марки подержанных устройств.

20 апреля эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования гаджета. Поэтому, он считает, что не стоит продавать старые смартфоны для сохранения безопасности личных данных.

Чебышев отметил, что не рекомендуется по этой же причине продавать и старые ноутбуки, а также жесткие диски, на которых хранилась ценная информация.