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Эксперт предупредил об опасности продажи старых смартфонов

Эксперт по мобильным киберугрозам Чебышев: даже после форматирования на старых смартфонах остаются личные данные
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Удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования гаджета. Поэтому не стоит продавать старые смартфоны для сохранения безопасности личных данных. Об этом 20 апреля заявил эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Несекретные материалы: продажа и ремонт смартфона грозят утечкой данных
Пользователи рискуют потерять личные файлы при передаче гаджета третьим лицам

«Специфика памяти гаджетов такова, что файлы удаляются, только если их перезаписать, во время сброса настроек этого не происходит. Поэтому при наличии соответствующих технических навыков теоретически можно получить доступ к тем или иным данным на подержанных устройствах. Злоумышленники могут использовать данные для шантажа, мошенничества или реализации атак», — цитирует его «Газета.Ru».

Чебышев отметил, что не рекомендуется по этой же причине продавать и старые ноутбуки, а также жесткие диски, на которых хранилась ценная информация. Если же человек решился продать свое старое устройство, то сначала необходимо сделать резервную копию данных, а после правильно стереть информацию, подчеркнул эксперт.

«Универсального совета, как это сделать, нет. Всё зависит от типа устройства, его модели, конфигурации, ОС. Можно также воспользоваться услугой официальных реселлеров, у которых есть соответствующие программы трейд-ин», — пояснил Чебышев.

В августе прошлого года эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал способ безвозвратно удалить данные со смартфона.

Он призвал быть особенно внимательным владельцам смартфонов Android. Гриценко рекомендовал зашифровать данные из меню настроек (эта опция может находиться в подразделах «Безопасность» или «Приватность»). Затем вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например долгим видеороликом. Далее нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента.

При этом владельцам iPhone безвозвратно удалить контент проще: нужно просто удалить устройство из приложения «Локатор», выполнить сброс всех настроек с удалением контента, убедиться, что устройство больше не числится в iCloud.

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