Эксперт назвал способы безвозвратно удалить данные со смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал способ безвозвратно удалить данные со смартфона. Его слова в воскресенье, 1 августа, приводит агентство «Прайм».

Эксперт призвал быть особенно внимательным владельцам смартфонов Android.

«При удалении файла из гаджета, с карты памяти или другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Удаляется только указатель на этот файл, а сами данные остаются невидимыми для пользователя, но доступными для восстановления с помощью специального ПО», — пояснил он.

Гриценко рекомендовал сделать резервную копию, перед тем как стирать данные со смартфона. Затем следует зашифровать данные из меню настроек (эта опция может находиться в подразделах «Безопасность» или «Приватность»), передает «Газета.ру».

«На современных смартфонах шифрование включено по умолчанию. Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например долгим видеороликом. Это поможет «запутать следы», если кто-то потом все же решит данные восстановить. Далее нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента», — добавил Гриценко.

Владельцам iPhone безвозвратно удалить контент проще: нужно просто удалить устройство из приложения «Локатор», выполнить сброс всех настроек с удалением контента, убедиться, что устройство больше не числится в iCloud.

27 июля ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о способах продления срока службы смартфонов. Например, после приобретения нового гаджета старое устройство может пригодиться в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка. По словам эксперта, такие устройства могут жить достаточно долго — «от розетки они могут работать и 20, и 30 лет», а их производительность и скорость будут отвечать уровню конкретной задачи.

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