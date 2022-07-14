Украинские военные сами на себя сбросили гранату с беспилотника

Украинские военнослужащие в ходе боевых действий случайно сбросили гранату с беспилотника на самих себя. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в Telegram-канале УНИАН.

На видео можно увидеть, как с дрона во время старта случайно срывается граната Ф-1 под ноги украинским военным. Военнослужащие разбегаются.

О пострадавших информации не поступало.

2 июля военный журналист Джонатан Бейл рассказал, что сначала Украину снабжали оружием, которым националисты умеют пользоваться: советскими танками, системами противовоздушной обороны и боеприпасами. Но запасы техники постепенно подходят к концу. Теперь, по словам журналиста, происходит переход к отправке более современного западного оружия в надежде, что оно будет более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Современное вооружение, уточняет Бейл, зачастую является сложным и требует обучения по использованию, обслуживанию и ремонту.

В частности, согласно приводимому в публикации анализу, больше всего военной помощи начиная с конца января было предоставлено США. На втором месте — Великобритания, на третьем — Польша, на четвертом — Германия, а замыкает пятерку стран Канада. В списке также значатся Норвегия, Чехия, Греция, Эстония, Латвия, Австралия, Швеция, Франция, Дания и Италия.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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