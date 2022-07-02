Американский журналист назвал причины нехватки поставляемого Украине оружия

Западное оружие рассчитано на точность, а не на количество, поэтому Украине его не хватает. Об этом 1 июля написал военный журналист Джонатан Бейл.

Как сообщается в статье, сначала Украину снабжали оружием, которым националисты умеют пользоваться, то есть советскими танками, системами противовоздушной обороны и боеприпасами. США и их союзники «обыскали» всю Европу в поисках соответствующего вооружения, однако запасы техники постепенно подходят к концу.

«В настоящее время происходит переход к отправке более современного западного оружия в надежде, что оно будет более устойчивым в долгосрочной перспективе», — отмечает журналист в материале, опубликованном Би-би-си.

Современное вооружение, уточняет Бейл, зачастую является сложным и требует обучения по использованию, обслуживанию и ремонту. Таким образом он обуславливает многочисленные просьбы Киева поставить больше техники, вне зависимости от уже поставленного объема военпомощи.

В частности, согласно приводимому в публикации анализу, больше всего военной помощи, начиная с конца января, было предоставлено США. На втором месте — Великобритания, на третьем — Польша, четвертом — Германия, а замыкает пятерку стран Канада. В списке также значатся Норвегия, Чехия, Греция, Эстония, Латвия, Австралия, Швеция, Франция, Дания и Италия.

Ранее в этот же день стало известно, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине американская сторона выделила $820 млн. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Также Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS и 150 тыс. снарядов для артиллерии.

27 июня США сообщили, что поставят Украине современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. При этом 14 апреля журналисты Bloomberg сообщали, что западным странам придется выбирать между поставками оружия на Украину и сохранением собственного оборонного потенциала.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня отметил, что снабжение Украины тяжелой военной техникой — путь к эскалации конфликта. По его словам, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».