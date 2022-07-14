Обстрел автостанции в Донецке со стороны ВСУ велся из натовских гаубиц М777

Обстрел автостанции в центре Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) велся из натовских гаубиц М777. Об этом 14 июля заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Уточняется, что удар был произведен 155-миллиметровой гаубицей M777 со стороны Курахово.

Как сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела погибла девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, еще три человека ранены.

Об ударе по автостанции ранее в этот день сообщили очевидцы. По их словам, с места обстрела уехало несколько карет скорой помощи.

На месте работают представители МВД Донецкой Народной Республики и экстренные службы. Позже были опубликованы кадры эвакуации раненых.

Как передает военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков, в месте, где обычно многолюдно, сейчас почти нет гражданского населения — все боятся повторных прилетов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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