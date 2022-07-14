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«Вафельную» разметку нанесли на первый перекресток в Томске

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«Вафельную» разметку нанесли на перекресток улиц Красноармейской и Никитина в Томске. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на городскую мэрию.

Всего в 2022 году планируется нанести разметку на четыре городских перекрестка с высокой интенсивностью движения транспорта. Разметка запрещает водителям выезжать на перекресток, если за ним образовалась пробка. В мэрии отмечают, что на пересечении Красноармейской и Никитина движение затруднено в часы пик.

Предполагается, что «вафельная» разметка также появится на перекрестках улиц Елизаровых и Шевченко, проспекта Кирова и улицы Елизаровых, проспектов Комсомольского и Фрунзе, а также улиц Красноармейской и Усова. Желтый цвет разметки обозначает участок, на который нельзя въезжать при образовании затора.

Ранее дорожники впервые в Томске использовали разметку, которая позволяет пешеходам пересекать перекресток наискосок.

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