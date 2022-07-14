Застройщики заявили о готовности к скидкам в 15%

Более 80% девелоперов считают скидки самым эффективным инструментом, а 38% готовы к дисконтам в 15%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA, которая провела опрос среди застройщиков.

На вопрос «Какой, на Ваш взгляд, самый эффективный инструмент стимулирования спроса в 2022 году?» 82% застройщиков ответили, что это прямые скидки, еще 11% — выгодные ипотечные условия, еще 7% мнений пришлось на рассрочку, подарочные сертификаты и скидки от компаний-партнеров (мебельных и строительных магазинов, дизайнерских бюро).

На вопрос «Какой максимальный размер дисконта вы готовы предоставить покупателям в реализуемых Вами проектах?» 4% застройщиков ответили, что не более 5%, 35% — скидки до 10%, 38% — дисконты до 15% и 23% — свыше 15%.

На вопрос «Изменились ли, по Вашему мнению, методы стимулирования спроса после февраля 2022 года и как?» 91% застройщиков ответили, что не изменились и по-прежнему лучше всего работают прямые скидки, остальные 9% считают, что субсидированная ипотека играет не меньшую роль.

Вторым по популярности инструментом является рассрочка. Это очень удобный инструмент для нескольких категорий покупателей. В первую очередь он очень подходит тем, кто продает свою недвижимость, уверен в ценности своего объекта и не хочет торопиться, уступая его задешево. Также рассрочка интересна бизнесменам, которые не хотят брать кредит и при этом могут позволить себе платежи по этому инструменту.

«Самые эффективные инструменты стимулирования спроса сейчас, в первую очередь, финансовые, это, во-первых, прямые скидки при единовременной оплате и при ипотеке с субсидированием. Во-вторых, субсидирование при условии, что платежи по ипотеке и общая переплата для клиента выгоднее, нежели классическая ипотека на ту же самую квартиру. И, наконец, рассрочки, если они возможно на длительное время либо без сильного удорожания объекта», — сказал заместитель директора по продажам жилой недвижимости ГК «Пионер» Дмитрий Ефимов.

Как ранее сообщали «Известия», 22 июля стартует крупнейшая ежегодная онлайн-распродажа жилья — «Черная пятница» рынка недвижимости (Black Friday Real Estate), которая продлится 3 дня, с 22 июля до 24 июля включительно.