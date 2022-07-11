Девелоперы проведут распродажу жилья по ценам 2020 года

Московские девелоперы будут продавать квартиры за 2,6 млн рублей, апартаменты — за 2 млн — в течение трех дней на «Черной пятнице недвижимости». Акция вернет цены в 2020 год, сообщили журналистам организаторы акции Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA.

«Черная пятница» состоится с 22 по 24 июля. В проекте принимают участие крупнейшие застройщики Москвы и области, среди которых – «Донстрой», ИНТЕКО, Астерус, ГК «КОРТРОС», ГК «Пионер», INSLI, AFI Development, ГК «Савацкой», ГК «Инград», MR Group, Велесстрой, SUN Development, iResidence, Сити 21 век, Мосреалстрой, ФБ Август, МОД. А также девелоперы столицы Урала — Екатеринбурга. Среди них — «Астра», «Атом», УГМК, Touch, «Астон», Acons Group, «Атлас Девелопмент», «Прогресс2, НИКС, холдинг «Партнер».



«Одно из главных правил участия для застройщиков-партнеров акции — предоставление честных и уникальных скидок. Специально для участия в акции каждый застройщик подготовил скидки на свои лоты, которые выше обычных дисконтных предложений этих компаний и будут действовать только во время проведения распродажи», — сказала руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодовникова.



В Москве скидки доходят до 50%, а минимальная стоимость лота стартует от 500 тыс. рублей. Самые бюджетные предложения на квартиры комфорт-класса стартуют от 2,6 млн рублей.

Ранее в этот день заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков заявил «Известиям», что ограничение доступа к единому государственному реестру недвижимости может усложнить процесс совершения сделок на рынке жилья, а также привести к кратному увеличению случаев мошенничества в этой сфере.