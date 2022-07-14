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Глава ЯНАО рассказал о развитии образования участникам «Территории смыслов»

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Фото: Пресс служба губернатора
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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с участниками всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

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Губернатор рассказал об образовательных проектах, которые реализуются в его регионе. Например, в ближайшие годы в ЯНАО планируется открыть 25 школ с бассейнами, спортивными залами и атриумами. Также будет модернизирована уже имеющаяся инфраструктура.

Кроме того, к 2025 году на Ямале появится около тысячи вакансий для педагогов. Сейчас в округе реализуются программы для привлечения наставников призеров Всероссийской олимпиады школьников и учителей, которые подготовили «стобалльников». В рамках этих программ педагоги получат дополнительную денежную стимуляцию в размере от 100 тыс. до 600 тыс. рублей.

По словам Артюхова, зарплата начинающих учителей в автономном округе составляет в среднем 65 тыс. рублей. Оклад педагогов со стажем от 3 лет достигает 72 тыс. рублей, а при наличии дополнительной нагрузки заработная плата может составить 124 тыс. рублей.

«Важно работать с молодыми кадрами и постоянно повышать их внутреннюю мотивацию. Так, после моего визита в Дубну, где сейчас строят сверхпроводящий коллайдер NICA, мы направили туда наших школьных учителей. Они посмотрели и переняли опыт, вдохновились размахом и невероятной мощностью этого технологического проекта. Такие программы, когда максимально вовлекаешь молодых учителей, и денежное стимулирование — дают мощный системный результат», — цитирует Артюхова Regnum.

Губернатор также подчеркнул важность того, что образованию сегодня уделяется столь много внимания. Благодаря этому, по его словам, работа с молодежью начинается в стране уже со школьной скамьи.

Дмитрий Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. Это значит, что наиболее значимые и эффективные пилотные проекты, внедренные в округе, могут быть масштабированы в других регионах России.

27 июня Артюхов вручил первые гранты победителям конкурса на создание молодежных пространств в Ямало-Ненецком автономном округе. Общий грантовый фонд составил 90 млн рублей.

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