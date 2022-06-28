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Глава ЯНАО вручил гранты на создание молодежных креативных пространств

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Фото: Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День молодежи, 27 июня, вручил первые гранты победителям конкурса на создание молодежных пространств. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что благодаря грантам пространства можно будет обновить так, чтобы они притягивали активных и творческих молодых людей.

«Например, в Ноябрьске ребята преобразят пространство волонтерского штаба и соберут под его крышей все 37 добровольческих объединений города. Молодежь Шурышкарского района переедет из арендуемого кабинета в 20 «квадратов» в свое двухэтажное здание, где будут еще и кафе, фитнес- и тренажерный залы. Впервые у ребят появится свой центр», — отметил Артюхов.

Очная защита конкурса на создание и модернизацию молодежных пространств состоялась в Салехарде также 27 июня. Общий грантовый фонд составил 90 млн рублей.

Максимальная сумма — 14 млн рублей — досталась Шурышкарскому району. Там будет проведен капитальный ремонт бывшего коммерческого помещения, которое в итоге превратится в современный и оборудованный молодежный центр.

Команда Ноябрьска получит 9 млн рублей на добровольческий центр и еще 12 млн — на сеть молодежных клубов рядом с домом.

Грант на 9 млн рублей будет использован для создания Салехардского центра молодежи в новом здании, а благодаря поддержке в 3 млн рублей там дополнительно появится патриотический центр.

10 млн рублей выиграл Губкинский, на эти деньги там планируется закупить оборудование и мебель для обновления молодежного центра «Современник». По гранту на 6 млн рублей выделили Новому Уренгою и Ямальскому району.

Еще по 5 млн рублей направлены в Пуровский и Приуральский районы, а в Лабытнанги и Надымский район — по 4 млн рублей. На оснащение молодежного клуба команда Муравленко выиграла 3 млн рублей.

Дмитрий Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. Это значит, что наиболее значимые и эффективные пилотные проекты, внедренные в округе, могут быть масштабированы в других регионах России.

Договоренность о проведении конкурса грантов на создание молодежных пространств была достигнута в прошлом году на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму. В этом году мероприятие прошло впервые, в дальнейшем его планируется сделать ежегодным.

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