Путин поручил продлить сроки действия проекта «Безопасные качественные дороги»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении сроков реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 2030 года. Документ с распоряжением опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации... продлить на период до 2030 года сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», федеральных проектов, которые не входят в указанный национальный проект и в рамках которых осуществляется дорожная деятельность, государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», при необходимости провести актуализацию паспортов ее отдельных структурных элементов», — указано в документе.

Ранее, 6 июля, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал, что в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах до конца 2022 года будет отремонтировано 37 км мостов и путепроводов.

9 июня «Известия» сообщали, что в Тюменской области в 2022 году на ремонт 36 км дорог направят свыше 700 млн рублей, из них 474 млн выделено в рамках соглашения, заключенного между Тюменской областью и Росавтодором. Остальные средства в размере 231 млн рублей направят из регионального бюджета. Договоры с подрядчиками уже заключены. Работы на всех объектах должны завершиться к 15 октября.