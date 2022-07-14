Турист из США выжил после падения в кратер Везувия

Американский турист выжил после того, как упал в кратер вулкана Везувий в Италии. Об этом 12 июля сообщило издание The Mirror.

Инцидент произошел на минувших выходных. 23-летний путешественник из США прогуливался по несанкционированной тропе вместе с родственниками. В какой-то момент он решил сделать селфи на краю кратера, однако выронил телефон и упал вниз, пытаясь поймать его.

Незадачливого фотографа вытащили прибывшие на место случившегося карабинеры. Турист отделался только ссадинами и синяками. От госпитализации он отказался после осмотра медиками.

В полиции уточнили, что во время прогулки компания игнорировала запрещающие знаки. Для них инцидент может обернуться крупным штрафом, сообщает телеканал «Звезда».

Везувий является действующим вулканом на юге Италии. Гора находится в 15 км от Неаполя. В последний раз вулкан извергался в 1944 году. В настоящее время он в состоянии покоя.

14 июля в ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в трех населенных пунктах Елизовского района выпал пепел с Карымского вулкана. Как отмечает сайт aif.ru, высота вулканического облака составила до 8,5 тыс. м. Шлейф пепла распространился в юго-западном направлении на 73 км от вулкана вглубь полуострова. На пути его распространения находились село Центральные Коряки, поселок Раздольный и некоторые районы города Елизово, уточняет REGNUM. Ученые зафиксировали пепловый выброс на высоту до 12 км.

3 июля стало известно, что вулкан Эбеко вновь активизировался на Курилах. Как отмечает телеканал «360», вулкан выбросил столб пепла высотой 2 км. 9 июля он вновь выбросил в небо огромный столп пепла. Видеозаписи извержения на острое Парамушир появились в соцсетях.

Эбеко регулярно выбрасывает столбы пепла начиная с 20 октября 2016 года. Рекордную высоту зарегистрировали 31 августа 2018 года, когда столб поднялся на 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.