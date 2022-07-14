Реклама
Прямой эфир
Мир
Союзные войска начали наступление с четырех направлений в ДНР
Мир
Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в самаркандском саммите
Общество
Вильфанд рассказал о жаре и ливнях в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Общество
Пожар в московском реабилитационном центре ликвидирован
Наука
В NASA рассказали о надежде договориться с РФ о перекрестных полетах к МКС
Мир
Посольство уличило США в распространении фейков о военных РФ
Общество
Право досрочной пенсии предложили дать всем спасателям
Армия
Минобороны доставило 100 т гуманитарной помощи в Харьковскую область
Экономика
В Рунете появилась мошенническая схема с инвестициями в зерно
Мир
Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS
Мир
Саудовская Аравия, Турция и Египет проявили интерес ко вступлению в БРИКС

Турист из США выжил после падения в кратер Везувия

0
Фото: Global Look Press/IPA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский турист выжил после того, как упал в кратер вулкана Везувий в Италии. Об этом 12 июля сообщило издание The Mirror.

Отлить в базальте: где в России полюбоваться вулканическими плато
Лавовые поля удивляют своей необычной красотой

Инцидент произошел на минувших выходных. 23-летний путешественник из США прогуливался по несанкционированной тропе вместе с родственниками. В какой-то момент он решил сделать селфи на краю кратера, однако выронил телефон и упал вниз, пытаясь поймать его.

Незадачливого фотографа вытащили прибывшие на место случившегося карабинеры. Турист отделался только ссадинами и синяками. От госпитализации он отказался после осмотра медиками.

В полиции уточнили, что во время прогулки компания игнорировала запрещающие знаки. Для них инцидент может обернуться крупным штрафом, сообщает телеканал «Звезда».

Везувий является действующим вулканом на юге Италии. Гора находится в 15 км от Неаполя. В последний раз вулкан извергался в 1944 году. В настоящее время он в состоянии покоя.

14 июля в ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в трех населенных пунктах Елизовского района выпал пепел с Карымского вулкана. Как отмечает сайт aif.ru, высота вулканического облака составила до 8,5 тыс. м. Шлейф пепла распространился в юго-западном направлении на 73 км от вулкана вглубь полуострова. На пути его распространения находились село Центральные Коряки, поселок Раздольный и некоторые районы города Елизово, уточняет REGNUM. Ученые зафиксировали пепловый выброс на высоту до 12 км.

3 июля стало известно, что вулкан Эбеко вновь активизировался на Курилах. Как отмечает телеканал «360», вулкан выбросил столб пепла высотой 2 км. 9 июля он вновь выбросил в небо огромный столп пепла. Видеозаписи извержения на острое Парамушир появились в соцсетях.

Эбеко регулярно выбрасывает столбы пепла начиная с 20 октября 2016 года. Рекордную высоту зарегистрировали 31 августа 2018 года, когда столб поднялся на 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022