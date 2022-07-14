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В Рунете появилась мошенническая схема с инвестициями в зерно

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Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov
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Россиян стали обманывать, используя схему с инвестициями в зерно: на фейковых сайтах предлагается сделать выгодное вложение в дорожающий актив, после чего вывести деньги с ресурса невозможно. Об этом «Известиям» рассказали 14 июля в InfoSecurity a Softline Company. О схеме также знают в Газпромбанке.

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В Рунете появилось как минимум 12 ресурсов, предлагающих инвестиции в зерно, рассказал «Известиям» руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Он уточнил: такие вложения — часть глобальной мошеннической схемы. В ее рамках уже действовали сайты, ориентированные на разные тематики, — например, инвестиции в газ, нефть или в космос. На данный момент компания обнаружила более 4 тыс. таких ресурсов.

«Зерновая тематика обусловлена тем, что в последний месяц в СМИ идет много разговоров об экспорте зерна и повышении цен на зерновую продукцию. На самом же деле в случае, если человек пройдет регистрацию на подобном сайте, вне зависимости от того, чем ему предлагают торговать, он попадет на фейковый сайт биржи «Форекс». Там его попросят внести депозит», — рассказал эксперт.

По словам Вураско, после перечисления взноса мошенники либо сразу перестанут выходить на связь, либо будут пытаться убедить жертву внести еще большую сумму на счет. В сети уже есть сотни отзывов от обманутых таким образом людей.

На брокерском рынке пояснили, что сейчас самый доступный способ вложений в пшеницу — акции компаний из агропромышленного сектора, а фьючерс на пшеницу на Мосбирже появится лишь 19 июля. Перед перечислением денег надежность инвесткомпании следует проверить на сайте ЦБ, напомнили в регуляторе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пшеница в руках: мошенники раскручивают схему с инвестициями в зерно»

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