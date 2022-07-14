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Аналитики не исключили роста цены на газ в Европе до €3500

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Фото: Unsplash
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Задержка ремонта «Северного потока — 1» (СП-1) и спекуляции вокруг этой темы могут обеспокоить участников рынка и поднять цену газа на бирже до уровня €3500 за 1 тыс. кубометров (с нынешних и без того высоких уровней €1800–1900), рассказал «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин.

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Остановка СП-1 на ремонт с 11 по 21 июля — плановая работа, которая происходит регулярно, но на фоне политических разногласий нельзя исключать, что приостановка работы может затянуться, согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Может не хватить каких-то новых деталей, или газопровод не будет запущен из-за агрессивных заявлений политиков ЕС, добавил он.

Отсрочка запуска СП-1 после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю, отметил Полохин.

Эти расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объемы, приобретая газ на бирже.

Стоимость голубого топлива по долгосрочным контрактам для различных европейских стран составляет около €250–300 за 1 тыс. кубометров, сказал «Известиям» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд»

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