Фермеры в Подмосковье соберут летом около 30 т малины

Фермеры Московской области соберут этим летом порядка 30 т малины. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Отмечается, что в крестьянско-фермерских хозяйствах региона сбор ягод стартовал еще в конце июня и продлится до первой декады августа. В зависимости от сорта малину будут собирать до конца июля, смородину — немного дольше.

На сегодняшний день собрано уже порядка 5 т ягод. Из них 1,13 т малины и 3,1 т смородины. Это лишь малая часть от планируемого объема, сообщает телеканал «360».

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, в прошлом году фермеры региона собрали порядка 26,32 т малины, а в этом году мощности производств были увеличены. В связи с этим планируется собрать около 30 т.

Ранее 13 июля диетолог и автор книг по правильному питанию Лиза Янг посоветовала есть чернику для замедления старения как тела, так и мозга. Она рассказала, что эта ягода богата витаминами-антиоксидантами А и С, а также антоцианами, которые и помогают организму оставаться дольше молодым.