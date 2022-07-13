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Диетолог назвала лучший продукт для замедления старения

Диетолог Янг назвала чернику отличным продуктом для замедления старения организма
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Диетолог и автор книг по правильному питанию Лиза Янг советует есть чернику для замедления старения как тела, так и мозга. Она рассказала, что эта ягода богата витаминами-антиоксидантами А и С, а также антоцианами, которые и помогают организму оставаться дольше молодым.

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«Эти антиоксиданты помогают предотвратить воспаление и защитить организм от окисления, которое может привести к старению и болезням. Они также помогают защитить кожу от повреждений, вызванных окислением, стрессом и повседневной жизнью», — рассказала она изданию «Eat This, Not That!».

Также Янг отметила, ссылаясь на исследование ученых, что черника предотвращает повреждение ДНК, которое и ведет к старению. Кроме того, ягода полезна в качестве профилактики рака и других заболеваний, связанных с мутацией и разрушением ДНК. Еще одно исследование ученых говорит о том, что черника способна увеличивать даже продолжительность жизни.

Накануне диетолог Кэролайн Томпсон назвала зеленые яблоки одним из лучших продуктов для продления красоты и молодости. По ее словам, их стоит обязательно включить в свой рацион после 50 лет. Еще одним доступным продуктом, который поможет продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие, Томпсон назвала малину. По ее словам, эта ягода богата растворимой клетчаткой, которая особенно полезна для снижения уровня холестерина.

Также врач призвала обратить внимание на дыню. Она отметила, что дыня богата витамином С и водой, что приносит огромную пользу здоровью кожи.

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