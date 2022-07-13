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Пикапы F-150 стали лидерами по угонам с заводов Ford

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Фото: REUTERS/Rebecca Cook
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Пикапы Ford F-150 и Ford Super Duty занимают в США две первые строчки в списке самых угоняемых автомобилей по оценке Национального страхового бюро NICB. В компании пояснили, что автомобили воруют прямо с заводских складов, расположенных рядом со сборочными корпусами предприятия в штате Мичиган. Об этом сообщило издание Carbuzz. com 12 июля.

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В период с 1 июля 2021 года по 2 июля 2022 года в районе Дирборна, где базируется главный завод по выпуску пикапов, было украдено 75 машин Ford F-150. Каждый автомобиль оценен в $65 тыс., а общие затраты Ford на покрытие убытков составили около $5 млн.

Издание подчеркивает, что воры всегда угоняют дорогие комплектации грузовиков, такие как Raptor или Platinum.

По оценке местного информационного агентства TCD Dearborn News, для Голубого Овала, так в США уважительно величают марку, грабежи стали такими же регулярными, как и отзывы машин, сообщило издание.

22 февраля «Известия» сообщили, что Ford представила новую версию пикапа Ranger. Для европейского рынка машина будет оснащена 284-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 3,0 л, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. От обычного Ranger новая версия внешне отличается защитным обвесом кузова из неокрашенного пластика.

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