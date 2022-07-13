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Продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Продажи новых электромобилей в России за шесть месяцев 2022 года выросли в 1,5 раза. Россияне приобрели 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 13 июля сообщили эксперты агентства «Автостат».

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Аналитики агентства подсчитали, что около половины (46,5%) автомобилей на электротяге приходятся на марку Tesla. Граждане РФ купили 594 таких электромобиля. Такой показатель в 3,5 раза выше результатов 2021 года.

Около четверти рынка электромобилей по оценке экспертов занимают Audi (178 шт.) и Porsche (139 шт.). Суммарно на три бренда приходится свыше 70% всех продаж новых электромобилей в России, уточнили специалисты.

Рост доли частного электротранспорта на российском рынке директор аналитического агентства Сергей Целиков связывает с тем, что в статистику попали электромобили, которые были ввезены в Россию в конце 2021 года.

«Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится», — подчеркнул Сергей Целиков.

7 июля Монголия выпустила свой первый электромобиль, он получил название Mozo Hero. Машина копирует китайский аналог, зато компания из МНР фактически опередила Россию в производстве национального «зеленого» автотранспорта.

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