Монголия выпустила собственный электромобиль

Монголия выпустила свой первый электромобиль, он получил название Mozo Hero. Машина копирует китайский аналог, зато фирма из МНР фактически опередила Россию в производстве национального «зеленого» транспорта, сообщил портал motor.ru.

Монгольская автомобильная компания Bars Motors запустила собственное производство автомобилей в начале 2022 года, однако уже в июле автопроизводитель поставил на конвейер машину на электротяге.

По оценке специалистов, новинка под названием Mozo Hero представляет из себя лицензионную копию китайского электрокара Hengrun HRS1. Машина внешне похожа на компактный кроссовер Suzuki Jimny в моноприводном варианте.

В движение модель приводит электромотор, расположенный на задней оси, его отдача составляет 44 л. с. Эксперты отметили, что аккумулятор емкостью 28,2 киловатт-часа позволяет электромобилю проехать без подзарядки до 305 км. Максимальная скорость электрокара — 102 км/ч.

В компании-производителе первого монгольского электромобиля не скрывают, что выпуск машины на электротяге — имиджевый проект марки.

Стоимость первого национального электрокара Монголии начинается от 79 млн тугриков (примерно от 1,4 млн рублей).

6 июля «Известия» сообщили, что в Москве началась работа над созданием платформы для электромобилей «Москвич». На столично заводе планируется организация сборки современных автомобилей нескольких производителей из дружественных стран, в том числе с электродвигателем.