Мальта с 25 июля отменит COVID-ограничения на въезд для туристов

С 25 июля туристы смогут посещать Мальту без ограничений. Об этом говорится на официальном туристическом портале Мальты VisitMalta.

Отмечается, что путешественникам не нужны будут тесты и сертификаты.

«С 25 июля 2022 года людям, путешествующим на Мальту без сертификата о вакцинации или сертификата о выздоровлении, не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР/экспресс-теста до прибытия на Мальту», — говорится в сообщении.

Добраться до острова напрямую из России нельзя. Туда можно полететь через Турцию или ОАЭ. При этом, чтобы попасть на остров, россиянину на сегодняшний день потребуется только загранпаспорт с шенгенской визой.

При этом в Ассоциации туроператоров России напомнили, что круг лиц, которые могут подать заявку на мальтийскую визу, ограничен. На данный момент подача разрешена только членам семей граждан Евросоюза и еврозоны, проживающих на Мальте.

С 15 июля 2022 года правительство РФ отменяет ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ России. Это означает, что россияне с любыми целями при наличии виз могут выезжать в Финляндию и страны Прибалтики, в том числе используя аэропорты этих стран для транзита в другие государства ЕС — например, на Мальту.

16 апреля сообщалось, что Россия и Сейшелы согласовывают возобновление прямых авиаперелетов. В посольстве РФ отметили, что Сейшельские острова подтвердили отсутствие намерений вводить. санкции против России.