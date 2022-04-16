Россия и Сейшелы начали согласовывать возобновление прямых авиаперелетов

Россия и Сейшелы согласовывают возобновление прямых авиаперелетов. Об этом сообщили в посольстве РФ 16 апреля.

«В настоящее время стороны работают над согласованием алгоритма взаимодействия, который позволит возобновить прямое сообщение», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что Сейшельские острова подтвердили отсутствие намерений вводить санкции против России: республика является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу «друзья для всех, ни для кого не враги». В духе этой установки руководство Сейшел призывает все стороны к скорейшему мирному урегулированию ситуации на Украине, подчеркивая при этом, что Виктория не намерена присоединяться к каким-либо санкционным мерам, вводимым без одобрения ООН.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что прекращение прямой перевозки, рост цен и невозможность расплатиться картами сократили выездной турпоток из РФ на Сейшельские острова в марте на 55% по сравнению с февралем.

9 апреля Россия возобновила авиасообщение с 52 странами, отменив введенные ранее ограничения по COVID-19. В частности, решение касается Аргентины, Индии, Китая, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.

31 марта президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством, в ходе которого призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы. Он подчеркнул, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, правительству необходимо обеспечить доступность перевозок. Доля российских самолетов в парке должна кардинально вырасти, и это шанс для производителей, указал глава государства.

22 марта Савельев рассказал, что российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов из-за санкций. Он также отметил, что в стране всего в 111 авиакомпаниях было 1367 самолетов.

14 марта Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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