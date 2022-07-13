Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Захваченным в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР) белорусским наемникам может грозить смертная казнь. Об этом 13 июля заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в Донецкой Народной Республике, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — сказал он «РИА Новости».

Если же в ходе следствия этот факт не подтвердится, то тогда белорусским наемникам грозит пожизненный срок, отметил Киселев.

11 июля стало известно, что силы ЛНР захватили в плен участников диверсионно-разведывательной группы из состава белорусского националистического отряда «Волат». Как указал в тот день Киселев, захваченные в плен белорусские националисты, воевавшие на стороне Киева, причастны к попытке госпереворота в Белоруссии.

До этого, 6 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что под Лисичанском ликвидирован белорусский националист Иван Марчук. Он был участником белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне Украины. В Белоруссии против его участников возбуждены уголовные дела.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».