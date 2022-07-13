Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Орловской области

В Орловской области произошло ДТП с автобусом и грузовиком, в результате девять человек пострадали. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По предварительным данным, автобус следовал по автодороге Орел —Тамбов в направлении города Ливны, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком.

В результате ДТП пострадали водитель общественного транспорта и восемь пассажиров, один из которых несовершеннолетний.

Днем ранее один взрослый и двое детей получили травмы при столкновении четырех машин на дороге в Липецкой области. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Лада Веста». Тот, в свою очередь, ударил стоящий перед ним ВАЗ-2107Н который столкнулся с машиной Lexus.