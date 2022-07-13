Представлен новый Honda CR-V

Кроссовер шестого поколения Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле пикапа Ridgeline, сообщило издание Motor ru 12 июля. Кроссовер со сменой поколения получил помимо прямоугольного дизайна улучшенную гамму моторов и богатое оснащение в базовых версиях. Машина обзавелось модернизированной системой полного привода Real Time AWD.

Новый Honda CR-V оформлен в стилистике большого пикапа Ridgeline и полноразмерного внедорожника Passport TrailSport. Еще несколько лет назад разработчики марки говорили, что дизайн будущих кроссоверов станет «более грубым и агрессивным».

Кроссовер получился длиннее, шире и ниже предыдущей версии. На восприятие пропорций повлияло смещение назад передних стоек крыши.

В гамму двигателей CR-V для американского рынка вошли две силовые установки. Начальные комплектации EX и EX-L будут комплектоваться турбодвигателем объемом 1.5 литра мощность 193 л. с. и улучшенным вариатором.

Варианты исполнения Sport и Sport Touring будут оснащаться гибридной силовой установкой четвертого поколения. Вместе с бензиновым двигателем будет работать пара электромоторов.

Модернизированную полноприводную трансмиссию Real Time AWD будут предлагать как опцию, штатно ее получит одна из самых дорогих версий, Sport Touring.

В базовое оснащение нового CR-V вошли комплекс безопасности Honda Sensing, 10 подушек безопасности, мультимедиа с семидюймовым дисплеем и аудиосистема Bose с 12 динамиками. Кроме того, обновленный кроссовер может похвастаться самым большим багажником в истории модели, 1028 л.

8 июля другой японский производитель, Lexus, приостановил прием заказов на модели Lexus LX и NX. В компании отметили, что остановка производства связана с большим числом заказов, превышающих производственные мощности.