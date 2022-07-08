В Японии приостановили прием заказов на Lexus LX и NX

Прием заказов на Lexus LX и NX в Японии приостановлен, об этом сообщил ресурс Automotive News.

«LX очень популярен не только в Японии, но и во всем мире, и мы получили заказы, которые значительно превышают наши производственные мощности», — заявили в автомобильной компании.

В частности, время ожидания LX — четыре года.

Заказы на кроссовер NX в Японии также не принимаются, однако срок ожидания гораздо меньше, всего один год. Между тем издание сообщило, что в США автомобили Lexus LX и NX по-прежнему доступны для заказа.

Аналогичным образом поступила Toyota, прекратив с 3 июля принимать заявки на большой внедорожник Land Cruiser 300. На официальном сайте марки в Японии появилось сообщение, что количество полученных заказов «значительно превышает производственные мощности», поэтому Toyota приняла решение приостановить прием предзаказов.

7 июля на АвтоВАЗе стартовала подготовка к перезапуску линии по сборке Lada Niva Legend. Начиная с 12 июля запланирован выпуск первых товарных внедорожников.