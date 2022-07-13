Прокуратура начала проверку после прорыва дамбы в Верхоянске
Прокуратура проводит проверку по факту прорыва паводком временной защитной насыпи на территории Верхоянска (Республика Якутия). В районе действует режим ЧС.
По данным местной администрации, прибывшая ночью вода прорвала дамбу на бывшей пристани РайПО. В результате оказались затоплены улицы и придворовые территории. В зоне наводнения оперативно отключены трансформаторные подстанции «Квартальная» и «Гидрологическая». Энергетики работают в режиме повышенной готовности и ведут круглосуточное наблюдение за состоянием электрооборудования.
Прокуратура направилась в Верхоянск для проведения проверки по факту прорыва дамбы.
«В ходе проверки прокуратурой во взаимодействии с органами государственной власти республики, местного самоуправления, иными уполномоченными органами будет дана оценка полноте принимаемых мер по обеспечению защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременности проведения аварийно-спасательных работ и другим вопросам», — цитирует ИА SakhaNews сообщение прокуратуры.
Также правоохранительные органы контролируют соблюдение прав граждан, которые проживают в зоне затопления.
Режим ЧС действует в Верхоянском районе Якутии с 9 июля. Значительное повышение воды отмечается на реках Яна, Сартан, Адыча, Борулах и Дулгалах.