В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей

В Оренбурге открыли первую зарядную станцию для электромобилей, о чем стало известно во вторник, 12 июля.

Станция зарядки была открыта на базе действующего автозаправочного комплекса компании «Brent Fueller». В церемонии открытия участвовал исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Оренбуржья Дмитрий Кулаков, сообщил портал RIA56..

«В настоящее время парк электромобилей на территории Оренбургской области составляет около 130 единиц. Отмечается также положительный тренд на приобретение электромобилей. В связи с этим есть рост потребности в электрических заправках. В ближайшем будущем возможность зарядить электромобиль на обычной заправочной станции станет нормой», — прокомментировал открытие станции Кулаков.

8 июля гендиректор компании «Ренера» Александр Камашев (отраслевой интегратор госкорпорации «Росатом») рассказал о намерении компании запустить производство литий-ионных батарей в Москве, применяемых в электромобилях.

Кроме того, компания планирует построить в 2025 году завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных в Калининградской области.