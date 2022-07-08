«Росатом» построит завод литий-ионных батарей для машин

«Рэнэра», отраслевой интегратор госкорпорации «Росатом», намерена запустить в Москве производство литий-ионных батарей, применяемых в электромобилях, мощностью 150 МВт*ч в год, сообщил 8 июля гендиректор компании Александр Камашев, его слова приводит «РИА Новости».

«Чтобы обеспечить производителей поставками батарей, мы запустим сборочное производство в Москве, где будут организованы операции по инжинирингу и производству модулей, паков и систем накопления энергии мощностью 150 МВт*ч в год», — уточнил Камашев.

Более масштабный проект компания планирует реализовать в 2025 году, построив в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год.

8 июля «Известия» сообщили, что автомобильный завод «Автотор» приступит к строительству нового завода в рамках реализации специального инвестиционного контракта, СПИК. На новых площадях разместят две производственные линии, которые будут выпускать по 25 тыс. автомобилей в год каждая.