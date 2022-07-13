Спасатели начали поиски пропавшего альпиниста на склоне Эльбруса

Спасатели выдвинулись на поиски мужчины, на склоне горы Эльбрус. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в своем Telegram-канале во вторник, 12 июля.

«В 21:10 поступило сообщение о том, что со склона горы Эльбрус не спустился мужчина из Вологодской области, 1964 года рождения», — говорится в посте.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели МЧС России в количестве 10 человек на двух единицах техники.

В ведомстве отметили, что пропавший альпинист не зарегистрировал в МЧС свой маршрут. Сообщение о его восхождении поступило от родственников.

Ранее, 3 июня, группа туристов из Феодосии застряла на горе Казбек на высоте 3,9 тыс. м. Вследствие происшествия экстремалы запросили эвакуацию.

25 мая женщина погибла во время лазания по скалам в Каменске-Уральском (Свердловская область). Потерпевшая сорвалась с высоты нескольких десятков метров.