Спасатели начали поиски пропавшего альпиниста на склоне Эльбруса
Спасатели выдвинулись на поиски мужчины, на склоне горы Эльбрус. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в своем Telegram-канале во вторник, 12 июля.
«В 21:10 поступило сообщение о том, что со склона горы Эльбрус не спустился мужчина из Вологодской области, 1964 года рождения», — говорится в посте.
На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели МЧС России в количестве 10 человек на двух единицах техники.
В ведомстве отметили, что пропавший альпинист не зарегистрировал в МЧС свой маршрут. Сообщение о его восхождении поступило от родственников.
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