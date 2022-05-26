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Альпинистка погибла при падении со скалы в Свердловской области

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Женщина погибла во время лазания по скалам в Каменске-Уральском (Свердловская область). Потерпевшая сорвалась с высоты нескольких десятков метров.

Трагедия произошла 25 мая в местности, которую называют «Городские скалы». 46-летняя женщина самостоятельно занималась скалолазанием в компании других альпинистов. Поднявшись на одну из вершин, местная жительница по неустановленной причине сорвалась и упала. От полученных травм женщина скончалась на месте, пишет ИА «Ура.ру».

Проверку по факту происшествия проводят следственный комитет и полиция. По данным МВД, причиной трагедии могла стать разблокировка карабина.

В Орловской области ребенок сорвался с обрывистого берега в реку. Оказавшись в воде, мальчик не мог справиться с сильным течением. На помощь пострадавшему бросился 55-летний рыбак. Ему удалось вытолкнуть ребенка к берегу, но сам мужчина погиб.

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