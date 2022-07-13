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Россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Платежи в пользу государства через систему быстрых платежей (СБП) в июле 2022 года протестировал банк «Синара». Об этом рассказал «Известиям» директор по инновациям кредитной организации Виталий Копысов.

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Реализовать функционал также планируют банк «Хоум Кредит», крымский РНКБ, Газпромбанк, ПСБ, «Абсолют» и МКБ, заявили их представители. Рассматривают такую возможность в Росбанке, «Зените» и «Открытии». В ВТБ отметили, что готовы участвовать в пилотировании C2G-перечислений через СБП. В «Зените» в качестве потенциального срока внедрения инновации назвали IV квартал 2022 года, в Газпромбанке — I квартал 2023-го.

Виталий Копысов уточнил, что сервис уже доступен всем клиентам. Комиссии за такие платежи не взимаются. Для проведения C2G-перевода клиент должен в онлайн-банке запросить список действующих задолженностей, нажать на конкретный платеж, а затем выбрать способ обработки — через СБП, пояснил он. И подчеркнул, что раньше оплата происходила только по реквизитам — они подтягивались автоматически или вбивались вручную.

В ЦБ пояснили, что этот сервис позволяет легко и удобно оплачивать налоги и штрафы, а также проводить другие платежи в пользу государства. При этом деньги в бюджет поступают мгновенно. Среди других значимых преимуществ C2G — исключение возможных ошибок при составлении распоряжения по реквизитам, добавили в Банке России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бюджетное вместо: россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП

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