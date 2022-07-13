ФАС и прокуратуру попросили проверить Mercedes

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность передачи АО «Мерседес-Бенц Рус» запчастей аффилированному с ним юридическому лицу ООО «Даймлер КамАЗ Рус». Такую просьбу в ведомство направила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Как считают авторы обращения, вместо того чтобы передать запчасти по гарантийному обслуживанию дилерам и владельцам автомобилей, их выставят на продажу.

Как поясняет глава ОПИ Олег Павлов, компании совершили согласованные и преднамеренные действия в несколько этапов. Первый — появление соглашения, где «Мерседес-Бенц Рус» обязалось отгрузить ООО «Даймлер КамАЗ Рус» весь выкупленный ассортимент грузовых запасных частей в полном объеме и без остатка. Это соглашение не было исполнено, в связи с чем «Даймлер КамАЗ Рус» подал иск к «Мерседес-Бенц Рус».

«Здесь Mercedes-Benz Group ведет себя нетипично, если не странно. Получив иск, АО, несмотря на то что предметом притязаний является весь имеющийся объем грузовых запчастей, не представило суду никаких письменных возражений относительно исковых требований. Ограничилось лишь устными пояснениями в судебном заседании. При этом суть данных пояснений не отражена в судебном акте и остается неизвестной», — отмечается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

«Складывается впечатление, что стороны по договоренности довели дело до суда, чтобы передачу всех запчастей одному лицу, не являющемуся дилером, не могли оспорить другие компании, которым Mercedes обязан поставлять детали по гарантии. В итоге и бизнесу, и частным автовладельцам придется их покупать, — пояснил «Известиям» Олег Павлов.

17 июля 2022 года вступит в законную силу решение арбитражного суда Москвы. Согласно ему, «Мерседес-Бенц Рус» обязан передать ООО «Даймлер КамАЗ Рус» все имеющиеся у него запасные части для грузовых автомобилей Mercedes-Benz. К настоящему времени решение не обжаловано, указывается в обращении.

Таким образом, если к указанной дате апелляционная жалоба так и не поступит, то в действиях названных компаний, которые еще совсем недавно входили в единый холдинг, будут усматриваться явные признаки сговора, направленного на то, чтобы не допустить поступления грузовых автозапчастей российским юридическим и физическим лицам. В том числе автодилерам, автовладельцам и другим контрагентам, перед которыми АО «Мерседес-Бенц Рус» несет обязательства по импорту и поставке продукции, уточняют в ОПИ.

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Гарантийный урон: ФАС и прокуратуру просят проверить «Мерседес»