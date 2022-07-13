Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогозин дал команду экипажу РФ на МКС прекратить работу с манипулятором ERA
Мир
В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Мир
«Роскосмос» допустил реализацию своей части ExoMars собственными силами
Армия
Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море
Мир
Байден указал на сокращение возможностей ИГ в Сирии после ликвидации их лидера
Наука
NASA опубликовало снимки Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Илон Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах в США
Культура
Объявлены номинанты на премию «Эмми-2022»
Мир
На выборах премьера Великобритании зарегистрировали восемь кандидатов
Мир
В Европе прекратили сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars
Экономика
Застройщики могут опоздать со вводом домов на год

ФАС и прокуратуру попросили проверить Mercedes

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить законность передачи АО «Мерседес-Бенц Рус» запчастей аффилированному с ним юридическому лицу ООО «Даймлер КамАЗ Рус». Такую просьбу в ведомство направила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Как считают авторы обращения, вместо того чтобы передать запчасти по гарантийному обслуживанию дилерам и владельцам автомобилей, их выставят на продажу.

Детальный анализ: в РФ начались продажи автозапчастей по параллельному импорту
Какие риски могут возникнуть у потребителей

Как поясняет глава ОПИ Олег Павлов, компании совершили согласованные и преднамеренные действия в несколько этапов. Первый — появление соглашения, где «Мерседес-Бенц Рус» обязалось отгрузить ООО «Даймлер КамАЗ Рус» весь выкупленный ассортимент грузовых запасных частей в полном объеме и без остатка. Это соглашение не было исполнено, в связи с чем «Даймлер КамАЗ Рус» подал иск к «Мерседес-Бенц Рус».

«Здесь Mercedes-Benz Group ведет себя нетипично, если не странно. Получив иск, АО, несмотря на то что предметом притязаний является весь имеющийся объем грузовых запчастей, не представило суду никаких письменных возражений относительно исковых требований. Ограничилось лишь устными пояснениями в судебном заседании. При этом суть данных пояснений не отражена в судебном акте и остается неизвестной», — отмечается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

«Складывается впечатление, что стороны по договоренности довели дело до суда, чтобы передачу всех запчастей одному лицу, не являющемуся дилером, не могли оспорить другие компании, которым Mercedes обязан поставлять детали по гарантии. В итоге и бизнесу, и частным автовладельцам придется их покупать, — пояснил «Известиям» Олег Павлов.

17 июля 2022 года вступит в законную силу решение арбитражного суда Москвы. Согласно ему, «Мерседес-Бенц Рус» обязан передать ООО «Даймлер КамАЗ Рус» все имеющиеся у него запасные части для грузовых автомобилей Mercedes-Benz. К настоящему времени решение не обжаловано, указывается в обращении.

Таким образом, если к указанной дате апелляционная жалоба так и не поступит, то в действиях названных компаний, которые еще совсем недавно входили в единый холдинг, будут усматриваться явные признаки сговора, направленного на то, чтобы не допустить поступления грузовых автозапчастей российским юридическим и физическим лицам. В том числе автодилерам, автовладельцам и другим контрагентам, перед которыми АО «Мерседес-Бенц Рус» несет обязательства по импорту и поставке продукции, уточняют в ОПИ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гарантийный урон: ФАС и прокуратуру просят проверить «Мерседес»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022